Депутат предложил ликвидировать микрофинансовые организации

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал идею расширить полномочия микрофинансовых организаций. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Участники саморегулируемой организации микрофинансистов представили нововведения, которые расширят их полномочия.

Миронов считает, что следует «похоронить эти придумки без обсуждения». Кроме того, он уверен, что микрофинансистов нужно запретить в принципе. Миронов уточнил, что эта инициатива вошла в приоритеты VIII созыва Госдумы.

«И в этом созыве мы будем добиваться полного запрета микрофинансирования», — подчеркнул он.