Депутат предложил лечить некоторые заболевания животных лекарствами для людей

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил включить обычные лекарства от онкологических, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний в список лекарств для животных. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Он объяснил, что сейчас ветеринары не могут приобретать лекарства, которых нет в списке для ветеринарного применения. По его словам, сейчас список состоит из препаратов для сельскохозяйственных животных. Их обычно вообще не лечат от тяжелых заболеваний, а просто забивают.

Домашних животных лечат и от онкологии, и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от многих других. При этом в списке нужных препаратов нет.

«Поэтому сейчас использование „человеческих“ лекарств для животных находится в серой зоне. Выходят из ситуации разными способами», — рассказал Бурматов.

Он пояснил, что ветклиникам приходится прибегать к различных ухищрениям. Например, покупать нужное лекарство как будто для аптечки для сотрудников. Или даже открывать по соседству аптечные пункты, которые оформляют на другие организации. При этом рецептурные препараты купить очень сложно, так как ветеринары не имеют права рецепт выписывать.

«Но к чему такие ухищрения? Это неудобно, неправильно, в конце концов, унизительно для квалифицированных специалистов», — заключил депутат.