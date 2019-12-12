Депутат предложил детям воспитателей без очереди занимать места в садах

В настоящее время в сад без очереди попадают дети родителей, которые ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, работают в подразделениях особого риска или прокурорами, судьями и сотрудниками Следственного комитета России. Также в детсад вне очереди устраивают сирот, усыновленных детей и тех, чьи родители стали инвалидами или погибли из-за боевых действий в Абхазии, Южной Осетии, Северном Кавказе или Дагестане. Мамы или папы от 18 от 23 лет, которые потеряли родителей, тоже могут претендовать на место без очереди. Няни и воспитатели пока обладают лишь преимущественным правом в очереди.

«У воспитателей должны быть дополнительные стимулы для того, чтобы идти работать в детсады, потому что заработная плата у них небольшая. Один из таких стимулов для молодой мамы — возможность устройства ребенка в детсад вне очереди», — уточнил Смолин.

Детей берут в сады по определенному порядку. Сначала места занимают внеочередники. Потом — многодетные и неполные семьи, инвалиды или родители с ребенком-инвалидом, сотрудники полиции, органов внутренних дел и военных служб. Затем в группу попадают дети, чьи родители обладают преимущественным правом. Только после этого в детский сад устраивают остальных.