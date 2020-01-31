Депутат предложил бесплатно кормить российских студентов

Обеспечить студентов бесплатным горячим питанием предложил депутат Госдумы Василий Власов. С таким предложением он обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», — написал Власов в своем обращении к министру, сообщил сайт RT.

По словам парламентария, студенты зачастую проводят в учебных корпусах целые дни напролет. При этом что-то состряпать себе в общежитии они не всегда успевают, да и возможность такая не всегда есть.

Как заметил депутат, в некоторых вузах уже предоставляют бесплатное питание студентам. Но кормят только тех, кто сможет собрать неимоверное число справок, подтверждающих, что студент принадлежит к социально незащищенным слоям населения.

В ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что школьники 1-4 классов будут обязательно получать горячее питание. Начать вводить эту меру должны уже 1 сентября 2020 года. Во всех школах такая мера поддержки семьи заработает до 1 сентября 2023 года, в Подмосковье — уже с 1 сентября этого года.