Депутат позитивно воспринял появление Дня отца в России

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обсудил с RT сообщение о том, что День отца установили в России.

«В целом я отношусь к этой идее позитивно. Праздник День матери есть. Соответственно, День отца логично вписывается в эту концепцию», — заметил парламентарий.

По его мнению, чем больше в стране будет семейных праздников, направленных на то, чтобы дети внимательнее относились к своим родителям, тем традиционные семейные ценности будут укрепляться больше.