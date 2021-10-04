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    04 октября 2021, 20:03

    Депутат позитивно воспринял появление Дня отца в России

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Ярослав Нилов обсудил с RT сообщение о том, что День отца установили в России.

    «В целом я отношусь к этой идее позитивно. Праздник День матери есть. Соответственно, День отца логично вписывается в эту концепцию», — заметил парламентарий.

    По его мнению, чем больше в стране будет семейных праздников, направленных на то, чтобы дети внимательнее относились к своим родителям, тем традиционные семейные ценности будут укрепляться больше.