Депутат пожаловался в СКР на Жириновского из-за невозможности выйти из ЛДПР

Депутат пермской гордумы Илья Лисняк написал два заявления в Следственный комитет. Один в отношении Владимира Жириновского, Олега Лаврова и Олега Постникова за затягивание снятия его с партийного учета, а второе — на Жириновского за угрозы журналистам издания Ura.ru.

Илья Лисняк в марте этого года подал заявление о выходе из ЛДПР, сообщало агентство Urа.ru. Но его до сих пор не сняли с партийного учета, написал депутат в Instagram.

В первом заявлении он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского, курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова.

«Похоже, сии деятели доигрались в мелкие пакости до преступления по статье 141 УК РФ („Воспрепятствование осуществлению избирательных прав с использованием служебного положения“). Умышленно затягивая снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, эти граждане желто-голубых цветов блокируют право на выдвижение от других политических партий. Конкретные случаи и факты нами зафиксированы», — написал Лисняк.

Второе заявление он написал в отношении Владимира Жириновского, который угрожал в Госдуме журналистам из Ura.ru. Глава ЛДПР требовал закрыть агентство за публикацию истории Ильи Лисняка о выходе из партии.

«Он требовал ликвидировать СМИ, посягал на свободу прессы и пользовался служебным положением для воспрепятствования законной журналистской деятельности. Это как минимум статья 144 ч. 2 УК РФ, также могут усматриваться признаки ст. 306 и ст. 128 УК РФ», — добавил он.