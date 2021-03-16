Депутат пожаловался в прокуратуру на выставку «Мир тела»

Проверить выставку «Мир тела» на нарушение норм статьи Уголовного кодекса «Надругательство над телами умерших» потребовал от Генеральной прокуратуры депутат Госдумы Николай Земцов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в России требуется принять закон по биоэтике чтобы не допускать выставления трупов людей в качестве арт-объектов.

«Призывы к нравственности и уважению к телам умерших бесполезны, нужно привлекать к ответственности по статье 244-й УК РФ за надругательство над телами умерших», — написал Земцов.

Он подчеркнул, что направил заявление с требованием провести проверку в Генеральную прокуратуру России.

Свой пост депутат сопроводил ссылкой на новость «Российской газеты» о том, что школьнице во время экскурсии по выставке стало плохо. От вида человеческих мышц у нее закружилась голова. Ребенку тут же оказали первую помощь.

Выставка «Мир тела» немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса открылась на ВДНХ в минувшую пятницу. В качестве экспонатов автор взял останки умерших людей, которые сохранились уникальным методом пластинации. Всего на выставке более 100 различных экспонатов.

Руководство ВДНХ уже объяснило, что выставку проводит частный организатор, который только арендует площадку. Решения о проведении мероприятий внутри помещения принимаются арендатором без участия администрации.