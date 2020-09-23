Депутат попросил кабмин решить проблемы с жильем для детей-сирот

Депутат Госдумы Олег Быков попросил министра просвещения Сергея Кравцова решить проблемы с жильем для детей-сирот. В своем обращении от отметил, что муниципалитеты не могут эффективно осваивать выделенные субсидии.

По его мнению, причина заключается в несовершенстве закупочных процедур и ограничениях по числу квартир, которые можно выделять льготникам этой категории в одном доме, информирует «Парламентская газета».

«На обеспечение детей-сирот жильём ежегодно в регионы из федерального бюджета поступают субсидии, но не всегда муниципалитет может их эффективно использовать», — подчеркнул Быков.

Он пояснил, что покупать квартиры необходимо в соответствии с законом о государственных закупках. В настоящий момент длительность процедур, отсутствие у продавцов электронных подписей и заявок не позволяют освоить средства и приобрести помещения для очередников.