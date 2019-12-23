Депутат попросил ФСИН не выключать телевизоры в тюрьмах в новогоднюю ночь
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову с просьбой о смягчении режима в местах лишения свободы в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщило РИА ФАН.
Парламентарий предложил установить в тюрьмах елки и не выключать телевизор после отбоя. Также он призвал не убирать декор на протяжении всех праздничных дней, до 8 января.
«В местах лишения свободы Новый год является особым праздником. Заключенные относятся к нему с трепетом, а ночь с 31 декабря по 1 января проходит как и в любой российской семье: на сентиментальной волне с воспоминаниями о прошлом и грезах о будущем и, конечно, поздравлениями», - объяснил Сухарев.
Кроме того, депутат попросил продлить 31 декабря работу продовольственных магазинов.
Сухарев отметил, что обращение он составил после визита в женский СИЗО в Печатниках, где пообщался с заключенными.