Депутат попросил ФСИН не выключать телевизоры в тюрьмах в новогоднюю ночь

Парламентарий предложил установить в тюрьмах елки и не выключать телевизор после отбоя. Также он призвал не убирать декор на протяжении всех праздничных дней, до 8 января.

«В местах лишения свободы Новый год является особым праздником. Заключенные относятся к нему с трепетом, а ночь с 31 декабря по 1 января проходит как и в любой российской семье: на сентиментальной волне с воспоминаниями о прошлом и грезах о будущем и, конечно, поздравлениями», - объяснил Сухарев.

Кроме того, депутат попросил продлить 31 декабря работу продовольственных магазинов.

Сухарев отметил, что обращение он составил после визита в женский СИЗО в Печатниках, где пообщался с заключенными.