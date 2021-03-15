Депутат пообещал разобраться с увольнением петербургской учительницы

Зампред думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что петербургская учительница лишилась работы в школе из-за ролика в TikTok.

«Здесь нужно разбираться. Я, честно говоря, этот видеоролик не видел, но думаю, что мы сейчас совместно с правительством Петербурга эту историю изучим и попытаемся выйти на учителя. Надо разобраться, почему это произошло, что учитель хотела донести в этом смысле до своих учеников и подписчиков», — заметил парламентарий.

По его мнению, в нынешних реалиях, когда на педагогов оказывается давление как стороны школьного руководства, так и со стороны родителей и проверяющих органов, нужен уполномоченный по правам учителей. Зайцев заметил, что сейчас в школу идут либо энтузиасты, либо те, кому не удалось найти себя в других областях.

«Сейчас нужно более бережно, более аккуратно относиться к учителям и преподавателям», — подчеркнул собеседник издания.