Общество 31 августа 2023, 14:24 Депутат Полуянова поддержала предложение снизить лимит беспошлинных покупок в интернете

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Если уменьшить количество беспошлинных покупок в интернете, это поможет поддержать отечественных производителей. Об этом Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

По ее словам, сейчас обсуждается идея ограничить покупки в зарубежных магазинов без оплаты пошлины суммой в 200 евро. Пока что действует порог в 1000 евро. Но депутат уверена, что, если его снизить, российские пользователи будут больше приобретать товаров российского производства, поддерживая экономику страны в условиях санкций.

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«Мы видим, что сегодня онлайн-шопинг очень плотно вошёл в нашу жизнь, но введение таких мер было принято, в первую очередь, для поддержки отечественных производителей», — подчеркнула Наталия Полуянова.

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