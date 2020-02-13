Депутат пояснил, почему время шума в жилых домах нужно регламентировать

По словам Качкаева, подобные правила уже улучшают жизнь граждан в российской столице.

«В Москве уже есть подобный закон, в народе он называется „О тишине“. Когда люди приходят вечером с работы домой, а у соседей ремонт и работает отбойный молоток — у нас таких примеров очень много. И тем самым мы нарушаем спокойный быт и даже наносим опосредованный вред здоровью», — пояснил депутат.

Он отметил, что при принятии закона необходимо учитывать мнения всех сторон и ориентироваться на предыдущий опыт.

«Сама идея заслуживает внимания, другой вопрос, как она будет сформулирована в законопроекте. У нас пока в Госдуме нет такого законопроекта, хотя попытки были, и там слишком жесткие требования. Понятно, что если я собственник помещения, то я тоже должен иметь право сделать ремонт. Нужно подойти синхронизировано и учесть права обеих сторон», — уточнил Качкаев.

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