Депутат поиронизировал над предложением сделать 1 июля выходным днем

Сразу после голосования в Госдуме появилась идея сделать 1 июля выходным днем ежегодно. Но депутаты к такому предложению отнеслись скептически.

Представитель партии ЛДПР Игорь Лебедев рассказал «360», что не видит в этом предложении никакой рациональности и здравого смысла.

«Зачем, почему, с какой стати? Ну, проголосовала страна 1 июля за изменения в Конституции. А голосование длилось пять дней. Давайте сделаем выходными тогда всю неделю!» — заявил Лебедев.

По его словам, в России достаточно праздничных и выходных дней и сейчас нет никакой необходимости «что-то добавлять и переставлять».

«Ничего сверхъестественного 1 июля не произошло. Мы приняли новую Конституцию? Нет. Мы внесли поправки. Не надо пиарить эту тему. 1 июля прошло, народ проголосовал, живем дальше», — заключил член ЛДПР.

Ранее с предложением сделать 1 июля ежегодным праздничным днем выступила депутат Ольга Епифанова. Она напомнила, что раньше День Конституции был выходным, и предложила возобновить традицию.