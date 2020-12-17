Депутат поддержал идею новогодних выплат семьям с маленькими детьми
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу президента России Владимира Путина выплатить к Новому году пять тысяч рублей семьям с детьми, младше семи лет. Об этом сообщил RT.
По его словам, это хорошее решение, которое поддержит семьи. На эти деньги можно устроить детям праздник, считает Нилов.
«Средства, которые они получат, как минимум смогут потратить на новогодний стол, на подарки детям…», — заявил депутат.