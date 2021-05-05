Депутат поддержал законопроект о запрете избираться в Думу членам экстремистских организаций

Зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа обсудил с «ПолитЭкспертом» законопроект, который запрещает избираться в Госдуму лицам, которые причастным к экстремистским и террористическим организациям.

«Граждане, которые занимались экстремистской и террористической деятельностью, не могут участвовать в создании законов, потому что это очень опасно», — объяснил парламентарий.

По его словам, такие люди будут защищать те понятия и принципы, по которым они существуют. Поэтому законопроект о запрете подобным лицам избираться в Думу необходим для защиты россиян.