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    15 октября 2020, 14:46

    Депутат поддержал введение новых правил для посещения ночных заведений

    Дарья Морозова

    Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал правильным предложение ввести систему регистрации номера телефона в ночных заведениях Москвы. Об этом сообщил RT.

    При обнаружении коронавируса у одного посетителя всем остальным придет уведомление об этом и требование сдать тест на инфекцию. Говорин считает эту меру правильной.

    «Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим», — пояснил он.