Депутат поддержал введение новых правил для посещения ночных заведений
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал правильным предложение ввести систему регистрации номера телефона в ночных заведениях Москвы. Об этом сообщил RT.
При обнаружении коронавируса у одного посетителя всем остальным придет уведомление об этом и требование сдать тест на инфекцию. Говорин считает эту меру правильной.
«Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим», — пояснил он.