Депутат поддержал введение новых правил для посещения ночных заведений

При обнаружении коронавируса у одного посетителя всем остальным придет уведомление об этом и требование сдать тест на инфекцию. Говорин считает эту меру правильной.

«Естественно, в этих местах нарушается всяческий режим: не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим», — пояснил он.