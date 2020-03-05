Депутат поддержал ужесточение регулирования тарифов на электроэнергию

«Инициатива хорошая с точки зрения того, как она обернется для населения. Потому что речь идет о среднем тарифе по России — 3,4 рубля за 1 кВт⋅ч — с тем, чтобы в регионах, где сегодня цены ниже, они такими и оставались. Скажем, в моей родной Астраханской области цена выше, она составляет 4,84 рубля за 1 кВт⋅ч. И естественно, все будут рады, если планка опустится. Для народа это очень здорово», — пояснил Шеин.

По его мнению, важно подтвердить обоснованность установленных тарифов.

«Очевидно, что данное решение требует качественного одновременного подхода к финансовой обоснованности тарифов. Потому что сегодня вопрос о том, откуда складывается эта тарификация, является тайной за семью печатями и для региональных властей, и для тарифных служб тоже», — подчеркнул депутат.