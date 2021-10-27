Депутат поддержал предложение сделать вакцинацию обязательной для всех

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов в разговоре с «Газетой.ru» согласился с необходимостью сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех граждан РФ. Такое предложение ранее внесли представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Депутат подчеркнул, что сам выступал в Госдуме за внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.

«Практически все регионы по рекомендациям санитарных врачей уже приняли обязательную вакцинацию для целого ряда профессий, и в течение этой недели мы посмотрим результат. Но, думаю, что мы не дойдем до необходимых показателей 60% вакцинированных, поэтому, видимо, придется такие предложения вносить», — сказал он.