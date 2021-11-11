Депутат поддержал подготовку законопроектов о QR-кодах для доступа в общественные места

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что в России готовят законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Он назвал такие меры необходимыми.

«Я положительно оцениваю проработку таких законопроектов, потому что введение QR-кодов имеет разные стороны, но оно стимулирует вакцинацию», — сказал Тумусов.

Он отметил, что когда QR-коды ввели впервые, люди стали прививаться значительно быстрее.

«С другой стороны, это, конечно, ограничивает некие права людей. Но мы должны исходить из того, что права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Право человека на здоровье. С этой точки зрения это вынужденная, но правомерная позиция», — заключил депутат.