Депутат поддержал письмо врачей к известным антипривовчникам

Депутат Федот Тумусов прокомментировал открытое письмо врачей, адресованное известным противникам вакцинации. Об этом сообщил RT.

В письме врачи пригласили антипривовчников посмотреть, что сейчас происходит в больницах, где лежат пациенты с коронавирусом. Тумусов поддержал эту идею.

«Врачи пригласили посмотреть и сказали, что, когда посмотрят, у них мнение изменится. Надо, чтобы вторая половина пожелания была исполнена. Надо, чтобы они пришли», — уверен он.