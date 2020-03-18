Депутат поддержал перенос призыва в армию из-за коронавируса

По словам депутата, «здесь нет никакой проблемы, это не нанесет ущерба для обороноспособности страны, все задачи, которые сегодня российская армия выполняет, в том числе, и в реальных боевых действиях, выполняются исключительно контрактниками».

Перенос призыва, по мнению Шерина, вписывается в распоряжение об отмене массовых мероприятий. «На период обострения эпидемии это вполне продуманное и обоснованное решение», — считает он.