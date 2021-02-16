Депутат поддержал обращение в ФАС из-за роста цен на такси в снегопад

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал требование председателя «Сильной России» Антона Цветкова проверить цены на такси. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Уточняется, что из-за снегопадов цены на такси значительно выросли во многих городах. Цветков обратился по этому поводу в ФАС.

«Хорошо, что „Сильная Россия“ обратилась в ФАС. Только именно ФАС является единственным противником того, чтобы мы сделали нижнюю и верхнюю планку тарифов на услуги такси», — заявил Старовойтов.