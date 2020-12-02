Депутат поддержал идею создания программы «Земский строитель»

Парламентарий заметил, что сейчас не хватает людей со строительными специальностями из-за отъезда мигрантов в связи с коронавирусом. Поэтому строительному рынку необходимы дополнительные ресурсы.

«Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка», — добавил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.