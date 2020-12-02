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    02 декабря 2020, 13:19

    Депутат поддержал идею создания программы «Земский строитель»

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Ярослав Нилов обсудил с RT предложение о создании в стране программы «Земский строитель».

    Парламентарий заметил, что сейчас не хватает людей со строительными специальностями из-за отъезда мигрантов в связи с коронавирусом. Поэтому строительному рынку необходимы дополнительные ресурсы.

    «Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка», — добавил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.