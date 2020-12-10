Депутат поддержал идею развития студенческого туризма
Комитет Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал инициативу о развитии студенческого туризма. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Бориса Пайкина.
По данным «Парламентской газеты», инициатива предлагает обмен туристами между разными регионами. По мнению Пайкина это поддержит местные транспортные компании, производителей, сферу торговли и услуг. Кроме того, даст возможность путешествовать самим студентам.