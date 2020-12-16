Депутат поддержал идею расширить список документов на получение лицензии на оружие
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение выдавать лицензию на оружие только с письменного согласия родственников. Об этом сообщил RT.
Она считает, что необходимо расширить список документов и включить в него согласие родственников. По мнению Бессараб, именно они могут знать о неадекватном поведении желающего оформить лицензию. При этом не факт, что человек будет стоять на учете у психиатра.
«Я полностью согласна с этим предложением, считаю его актуальным, потому что уже, к сожалению, неоднократно сталкивались с неадекватными ситуациями, когда гражданин, имеющий оружие, направлял его в том числе против своих родственников», — пояснила депутат.