Депутат поддержал идею расширить список документов на получение лицензии на оружие

Она считает, что необходимо расширить список документов и включить в него согласие родственников. По мнению Бессараб, именно они могут знать о неадекватном поведении желающего оформить лицензию. При этом не факт, что человек будет стоять на учете у психиатра.

«Я полностью согласна с этим предложением, считаю его актуальным, потому что уже, к сожалению, неоднократно сталкивались с неадекватными ситуациями, когда гражданин, имеющий оружие, направлял его в том числе против своих родственников», — пояснила депутат.