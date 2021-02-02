Депутат поддержал идею переводить нуждающимся деньги на продукты
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение оказывать продовольственную поддержку тем, кто в этом нуждается. Об этом сообщил RT.
С такой инициативой выступил Минпромторг. Гутенев выразил мнение, что это полезное предложение, так как многие переживают финансовые проблемы из-за кризиса, и это помогло бы им справиться в этот непростой период.
«С другой стороны, поддержка отечественного производителя, которая поможет отечественному производителю лучше пережить тяготы, сформирует гарантированный сбыт продукции, тем самым сделав для отечественного производителя понятный горизонт планирования», — добавил он.