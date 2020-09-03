Депутат поддержак запрет на продажу безалкогольного пива несовершеннолетним
Глава Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов поддержал запрет на продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его мнению, безалкогольное пиво может сформировать определенную модель поведения у детей и подростков. В дальнейшем это может их подтолкнуть к употреблению алкоголя.
«Лично я вообще не вижу никакого смысла в безалкогольном пиве. На мой взгляд, это вообще ненужный сегмент», — уверен Морозов.