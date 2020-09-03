Депутат поддержак запрет на продажу безалкогольного пива несовершеннолетним

По его мнению, безалкогольное пиво может сформировать определенную модель поведения у детей и подростков. В дальнейшем это может их подтолкнуть к употреблению алкоголя.

«Лично я вообще не вижу никакого смысла в безалкогольном пиве. На мой взгляд, это вообще ненужный сегмент», — уверен Морозов.