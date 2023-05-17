Общество 17 мая 2023, 12:42 Депутат Пилипенко поддержала предложение открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях

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Член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко поддержала идею уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, должна быть разработана целая программа, чтобы дети не отсиживали время, а как-то образовывались.

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«При реализации нужно соблюсти все требования, которые касаются образовательной программы. Она должна быть разработана, потому что детки пришли не просто время отсидеть, а их должны учить чему-то. Это не очень затратная вещь для вузов», — добавила депутат.