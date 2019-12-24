Депутат Петров предложил устанавливать «маячки» на гражданское оружие

По словам законодателя, оснащения гражданского оружия специальными радио- или цифровыми маячками позволит правоохранителям следить за перемещениями владельца оружия в реальном времени.

Таким образом, стражи правопорядка смогут в случае необходимости принимать превентивные меры по пресечению возможных преступлений, которые связаны с несанкционированным использованием оружия.

Петров добавил, что нет смысла устанавливать подобными маячками спортивные, мелкокалиберные или декоративные виды оружия. По мнению парламентария, следить необходимо только за тем оружием, которое создано на базе боевого или имеет высокую огневую мощность.