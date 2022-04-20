Депутат Пайкин заявил, что повышение страхуемого уровня вкладов укрепит доверие к банкам

В среду, 20 апреля, депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий повышение страхуемого уровня государством вкладов граждан с 1,4 до трех миллионов рублей. Об этом сообщил один из авторов документа, депутат Борис Пайкин, написала «Парламентская газета».

Таким образом, депутаты предлагают внести поправки в действующий Закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

«Данная норма была введена в 2014 году. С тех пор финансовая ситуация в стране претерпела изменения. Увеличение размера застрахованного вклада будет позитивным сигналом населению и позволит поддержать банковскую систему страны», — сообщил Пайкин.

Такая мера, по словам депутата, даст дополнительные гарантии гражданам в период финансовой турбулентности в стране.