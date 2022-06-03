Депутат Пахомов поддержал идею скидок на ЖКУ на время отключений воды

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов поддержал идею ввести скидки на коммунальные услуги на время плановых отключений горячей воды. Об этом написал RT.

Депутат выступил за такое предложение, но отметил, что при внесении таких инициатив необходимо, чтобы они несли в себе источник компенсации выпадающих доходов.

«Тариф в течение года рассчитывается по определенной формуле и включает в себя потребность компаний, производящих услуги жилищно-коммунального хозяйства в большом перечне работ. Если брать, например, региональные компании или муниципалитет, то им запрещено иметь прибыль. То есть у них прибыль в тариф не закладывается. И любая деформация тарифа влечет за собой выпадающие доходы, которые абсолютно точно отразятся либо на подготовке к зиме, либо на плановых повышениях заработных плат сотрудников в течение года», — сказал Пахомов.

Депутат Василий Власов ранее предложил ввести скидку 50% на коммунальные услуги на время плановых отключений горячей воды.