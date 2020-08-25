Депутат оценил ситуацию с новым учебным годом
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что школы могут временно перейти на дистанционный формат обучения, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом сообщила НСН.
По данным RT, Святенко считает, что очная форма проведения занятий предпочтительней, так как школьникам так легче дается материал. Именно поэтому все школы планируют вести уроки в обычном режиме.
«Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен», — заключила она.