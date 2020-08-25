Депутат оценил ситуацию с новым учебным годом

По данным RT, Святенко считает, что очная форма проведения занятий предпочтительней, так как школьникам так легче дается материал. Именно поэтому все школы планируют вести уроки в обычном режиме.

«Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен», — заключила она.