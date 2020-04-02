Депутат оценил продление нерабочих дней до 30 апреля

По его словам, «если речь идет о жизни наших граждан, если речь идет о том, сколько граждан может быть заражено, то власть вынуждена принимать меры», а «выводы, сделанные из предыдущей недели, говорят о том, что эта мера оправданна».

«Надо смириться с тем, что мы живем в таких условиях. Нужно мобилизоваться, нужно соблюдать все предписанные рекомендации, нужно ответственно подходить к своим действиям», — считает Нилов.