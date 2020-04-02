    02 апреля 2020, 20:36

    Депутат оценил продление нерабочих дней до 30 апреля

    Дарья Морозова

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал продление нерабочих дней до 30 апреля включительно. Об этом сообщил RT.

    По его словам, «если речь идет о жизни наших граждан, если речь идет о том, сколько граждан может быть заражено, то власть вынуждена принимать меры», а «выводы, сделанные из предыдущей недели, говорят о том, что эта мера оправданна».

    «Надо смириться с тем, что мы живем в таких условиях. Нужно мобилизоваться, нужно соблюдать все предписанные рекомендации, нужно ответственно подходить к своим действиям», — считает Нилов.