Депутат оценил предложение ввести единый оклад для молодых учителей

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу ввести единый оклад для учителей в возрасте до 35 лет, написал сайт RT.

Накануне с предложением ввести для молодых педагогов оклад в размере полутора-двух МРОТ выступила депутат Госдумы Елена Строкова. По мнению Рязанского, эта идея должна быть реализована.

«Я бы поддержал такое предложение… Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты», — считает парламентарий.

Сенатор заявил, что отнес бы это предложение не только к молодым учителям, но и к другим профессиям. Как он считает, не должно быть диспропорции в зарплатах одинаковых категорий специалистов. При этом коэффициент должен повышаться в зависимости от стажа, квалификации и дополнительных нагрузок.