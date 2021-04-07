Депутат оценил предложение маркировать фастфуд

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал предложение ставить на фастфуде маркировку с предупреждением о вреде. Об этом сообщил RT.

Он считает, что такое решение должны принимать врачи и специалисты Роспотребнадзора. Огуль отметил, что это важная проблема с точки зрения здоровья людей.

«Нужно, чтобы дети в школах на это обращали внимание, это очень важно, в период, когда формируются организм и пищевые привычки», — подчеркнул он.