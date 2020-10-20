Депутат оценил отказ от повторного введения режима нерабочих дней в РФ

Гутенев отметил, что в настоящий момент крайне важно найти баланс между противоэпидемическими мерами и помощью национальной экономике. По его мнению, многое зависит от глав регионов, информирует ИА Nation News.

«Поддерживаю это решение. Считаю, что это рациональный подход для экономики страны. Тем не менее, очень многое зависит от руководителей субъектов, а право принятия решений передано им», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что в ряде регионов главы успешно справляются с нынешней непростой ситуацией. Как считает парламентарий, динамика развития коронавирусной инфекции зависит от каждого гражданина страны, от соблюдения ограничительных мер.