Депутат оценил идею заморозки тарифов домашнего интернета

«Я не могу сказать, что тарифы на домашний интернет как-то сильно растут. Но вопрос поставлен в правильном ключе. Именно этим сейчас занимается комитет по труду, мы готовим ко второму чтению проект закона об удаленной/смешанной занятости», — уточнил депутат.

Нилов отметил, что благодаря одной заморозке цен вопрос не решится. По его словам, необходимо поднимать вопрос комплексно. Речь идет о компенсации расходов на электроэнергию, воду, газ и приобретение оборудования, а также программного обеспечения и баз данных.