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    22 октября 2020, 11:16

    Депутат оценил идею заморозки тарифов домашнего интернета

    Полина Петрова

    Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе оценил идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля будущего года, пишет сайт RT.
    Депутат оценил идею заморозки тарифов домашнего интернета

    «Я не могу сказать, что тарифы на домашний интернет как-то сильно растут. Но вопрос поставлен в правильном ключе. Именно этим сейчас занимается комитет по труду, мы готовим ко второму чтению проект закона об удаленной/смешанной занятости», — уточнил депутат.

    Нилов отметил, что благодаря одной заморозке цен вопрос не решится. По его словам, необходимо поднимать вопрос комплексно. Речь идет о компенсации расходов на электроэнергию, воду, газ и приобретение оборудования, а также программного обеспечения и баз данных.