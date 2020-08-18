Депутат оценил идею закрыть кальянные до конца года из-за пандемии

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин оценил предложение ограничить работу кальянных до конца нынешнего года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить работу таких заведений до конца текущего года. По мнению Говорина, такое решение станет верным, информирует сайт RT.

«Это, безусловно, правильное решение. В настоящее время принят закон, который позволяет регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке. В этой связи в перспективе кальяны в общественных местах будут подлежать закрытию, использование кальянов в ресторанах, кафе будет запрещено», — напомнил он.

Депутат пояснил, что курение кальянов станет личным делом каждого человека. Он подчеркнул, что такой вид времяпровождения является дополнительным фактором риска распространения вирусных заболеваний. Специалист добавил, что необходимо закрытие подобных заведений в долгосрочной перспективе.