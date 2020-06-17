Депутат оценил идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

По ее словам, «родителей-одиночек необходимо поддерживать до совершеннолетия детей, а не только до конца 2020 года».

«Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закреплённого в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство», — выразила мнение Строкова.