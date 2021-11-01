Депутат оценил идею ввести геномную регистрацию для мигрантов

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в разговоре с NEWS.ru прокомментировал предложение ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов в России. Он назвал эту меру необходимой.

«Это правильная и необходимая мера в условиях той ситуации, которая складывается во всем мире, в том числе и из-за пандемии. Преступники не имеют национальности и статуса, они всегда преступники, но профилактические меры будет проводить удобнее», — сказал Шеремет.

Внедрить такую меру в целях борьбы с преступностью среди мигрантов ранее предложил глава СК РФ Александр Бастрыкин.