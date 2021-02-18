Депутат оценил идею сделать День здоровья выходным

Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал предложение руководителя организации «Трезвая Россия» Султана Хамзаева объявить 7 апреля праздничным днем в честь Всемирного дня здоровья. Об этом сообщил «Ридус».

По его словам, сама идея праздника — хорошая. Но вот делать дополнительный выходной не стоит, так как это нанесет ущерб экономике.

«Но любой дополнительный выходной нарушает баланс интересов работников и работодателей, влияет на производительность труда, на уровень зарплаты. В целом любой выходной — это удар по экономике», — рассказал Нилов.