Депутат оценил идею отменить концерты в ресторанах до конца года

Он сказал, что в этой инициативе есть «рациональное зерно». Также Тумусов добавил, что на таких мероприятиях, как минимум, следует внимательно следить за соблюдением мер безопасности, связанных с коронавирусом.

«С точки зрения того, что люди должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Когда звучит музыка, люди встают, танцуют… Самое главное требование — это, конечно, маски, социальное расстояние и, естественно, гигиена — элементарно руки мыть», — рассказал депутат.