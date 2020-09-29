Депутат оценил идею о запрете рекламы безалкогольного пива

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил идею руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева о запрете рекламы безалкогольного пива в нашей стране.

По мнению депутата, любые виды рекламы алкогольной продукции являются «нежелательными», информирует сайт RT.

«В этом смысле он (Хамзаев) прав. Просто эти детали непонятны: когда человек или ребенок, тем более подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует по большому счету — алкогольное пиво или безалкогольное», — уточнил политический деятель.

Он заметил, что в рекламных роликах показываются такие же бутылки, как и с алкогольным напитками. После их просмотра в сознании человека откладывается образ алкогольного продукта. Говорин выразил надежду, что со временем в России придут к запрету такого маркетингового хода.