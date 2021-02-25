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    25 февраля 2021, 16:08

    Депутат оценил доступность протезов для людей с инвалидностью в России

    Полина Петрова

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил доступность протезов для людей с ограниченными возможностями здоровья в России, сообщило РИА ФАН.

    Депутат оценил доступность протезов для людей с инвалидностью в России

    По его словам, дорогие средства реабилитации достаются гражданам бесплатно. Бывают протезы, которые стоят по четыре миллиона рублей, их оплачивает государство. Депутат объяснил, что есть два механизма обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми приспособлениями. В их числе натуральный механизм и механизм компенсации. В первом случае речь идет о поддержке Фонда социального страхования.

    «Фонд приобретает для человека средство реабилитации. Но здесь есть свои минусы, связанные с конкурсными процедурами, которые иногда не позволяют приобрести качественные изделия, так как постоянно идет дискуссия между Фондом социального страхования, Федеральной антимонопольной службой и самим инвалидом», — отметил Терентьев.

    Механизм компенсации подразумевает личную покупку средства реабилитации с последующим возмещением потраченных средств. При этом деньги могут вернуть не в полном объеме.

    Помимо прочего, последняя законодательная инициатива предусматривает появление электронного сертификата. Гражданин, имея конкретную сумму на своем сертификате в виде карточки «Мир», сам сможет выбрать в магазине нужный ему протез.