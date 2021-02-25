Депутат оценил доступность протезов для людей с инвалидностью в России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил доступность протезов для людей с ограниченными возможностями здоровья в России, сообщило РИА ФАН.

По его словам, дорогие средства реабилитации достаются гражданам бесплатно. Бывают протезы, которые стоят по четыре миллиона рублей, их оплачивает государство. Депутат объяснил, что есть два механизма обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми приспособлениями. В их числе натуральный механизм и механизм компенсации. В первом случае речь идет о поддержке Фонда социального страхования.

«Фонд приобретает для человека средство реабилитации. Но здесь есть свои минусы, связанные с конкурсными процедурами, которые иногда не позволяют приобрести качественные изделия, так как постоянно идет дискуссия между Фондом социального страхования, Федеральной антимонопольной службой и самим инвалидом», — отметил Терентьев.

Механизм компенсации подразумевает личную покупку средства реабилитации с последующим возмещением потраченных средств. При этом деньги могут вернуть не в полном объеме.

Помимо прочего, последняя законодательная инициатива предусматривает появление электронного сертификата. Гражданин, имея конкретную сумму на своем сертификате в виде карточки «Мир», сам сможет выбрать в магазине нужный ему протез.