Депутат отреагировал на вероятное появление вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге

Менделевич предположил, что к третьему кварталу 2020 года эпидемия может исчезнуть, однако препарат от коронавируса пригодится и позже.

«Свиной грипп, например, с определенной периодичностью появляется в том числе и в РФ. Поэтому разработка вакцины — нужная вещь», — отметил депутат.

По его мнению, для официального применения новую вакцину не получится быстро зарегистрировать. Менделевич пояснил, что этот процесс занимает много времени.

«Обычно на это уходит от года до полутора. Если, конечно же, нашим коллегам из Петербурга удастся пройти весь путь раньше, будет очень здорово», — заявил он.

Депутат подчеркнул необходимость в вакцине и ее официальной регистрации, «потому что сам коронавирус никуда не денется».

Ранее Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России занялся созданием препарата от коронавируса.