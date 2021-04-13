Депутат от Крыма призвал Запад объяснить свое военное присутствие у границ РФ

Передвижение российских вооруженных сил — внутреннее дело России. Тем временем Запад сам должен объяснить, что его военные силы делают у границ РФ. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, Россия делает все для защиты своих людей и границы, в том числе она регулярно проводит разные учения и маневры. Шеремет выразил сожаление в связи с тем, что со стороны стран НАТО и «находящихся у них на побегушках киевских властей» все чаще звучат воинствующие и агрессивные заявления в отношении РФ.

«Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны», — подчеркнул в разговоре с РИА «Новости» Шеремет.

Он добавил, что тревожная ситуация складывается в Европе. Страны НАТО сейчас пытаются максимально нарастить присутствие своих войск в приграничных с Россией регионах.

«Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине, и объяснить свое военное присутствие у наших границ», — отметил депутат.

Главы МИД стран G7 и верховный представитель Евросоюза ранее выразили обеспокоенность и в связи с якобы с имеющими место быть передвижениями вооруженных сил РФ на границе с Украиной и в Крыму. Они призвали Россию к деэскалации, а также соблюдению принципов ОБСЕ.