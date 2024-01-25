Общество 25 января 2024, 17:24 Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы Депутат Мосгордумы от «Яблока» Рыжков написал заявление о сложении полномочий РИА «Новости»

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Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий. Соответствующий проект постановления внесли 22 января.

«В связи с письменным заявлением депутата Московской городской Думы <…> досрочно прекращаются полномочия депутата Московской городской Думы В. А. Рыжкова», — сказано в заключении государственно-правового управления аппарата МГД.

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Причины такого решения не разглашаются.

Владимир Рыжков был депутатом четырех созывов Государственной думы России с 1993 по 2007 год. В 2021-м он стал депутатом Мосгордумы VII созыва.

Ранее фракция «Яблоко» в МГД попросила мэра Москвы Сергея Собянина вернуть мемориальные таблички с именами жертв политических репрессий, которые вешали на жилые дома в рамках проекта «Последний адрес».