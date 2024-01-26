Общество 26 января 2024, 13:46 Депутат Останина: в России следует запретить увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте не до 16 лет, а до 18

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В России приняли закон, который запрещает работодателям увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. При этом возраст следовало бы поднять еще на два года, до 18 лет, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина «Ридусу».

По словам депутата, если по законодательству ребенком считается человек в возрасте до 18 лет, то стоит ориентироваться именно на эти цифры. Ранее по закону работодатель не мог уволить сотрудника, который один воспитывает ребенка до 14 лет.

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«Вся разница в том, что на два года подняли этот возраст. Так что если эксперты до этого не видели какого-либо ущемления прав одиноких родителей, то они и сейчас их не увидят», — отметила Останина.