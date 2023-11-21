Общество 21 ноября 2023, 16:26 Депутат Останина: работодатель должен сам решать, давать ли отпуск по случаю рождения внука

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Депутат Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять гражданам РФ отпуск по случаю рождения внуков. В беседе с News.ru идею прокомментировала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее мнению, такое нововведение должно носить рекомендательный характер. Как обязательную норму в Трудовом кодексе его прописывать не нужно, отметила парламентарий.

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Она также добавила, что решение о пятидневном отдыхе для сотрудника должен принимать сам работодатель.