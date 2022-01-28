Депутат Останина предложила запретить женщинам работать на опасных производствах

Женщинам нужно запретить работать на опасных производствах и заниматься тяжелым физическим трудом, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом она заявила Ura.ru.

«Это не то равенство, о котором говорят сами женщины. Равные возможности не означают, что женский организм может выдержать те же физические условия, что выдерживают мужчины. Природа создала нас разными. Мужчина не может выносить ребенка, а женщина — тяжелые физические работы проводить. Нужно оберегать женщину. Я против желтых жилеток на железнодорожных путях. Я против работы на химических производствах. Поэтому нам надо оградить женщин от работы на опасных видах производства», — считает депутат.

Список запрещенных для женщин профессий сократили с 400 до 100 пунктов только в прошлом году. Например, женщинам разрешили работать авиационными механиками и заниматься ремонтом нефтепромыслового оборудования.